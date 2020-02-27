Массивные потоки пресной воды, появившиеся в результате таяния ледников в конце последнего ледникового периода, прошли через восточный Вашингтон до реки Колумбия и до северной части Тихого океана, где вызвали изменения климата во всем северном полушарии. Такой вывод был сделан учеными, опубликовавшими свое исследование в Science Advances.

Полученные данные дают новое представление о роли, которую северная часть Тихого океана играет в климате планеты, заявил один из авторов Алан Микс, океанограф и палеоклиматолог из Колледжа наук о Земле, океане и атмосфере при Университете Орегона.

«Мы смотрим в прошлое, чтобы понять возможные пути развития в будущем. До этого исследования мы не знали, что увеличение потоков пресной воды вызовет широкомасштабные изменения. Это говорит о том, что система чувствительна к такого рода переменам», – отмечает Микс.

Ведущим автором исследования является Саммер Преториус, геолог-исследователь из Геологической службы США, которая впервые начала работу будучи докторантом в Университете Орегона более десяти лет назад.

Преториус, Микс, Морин Вальцак, Дженнифер Маккей и Цзянхуэй Ду собрали данные и проанализировали записи со всего северо-восточного тихоокеанского региона. Они также изучили совокупность данных за несколько десятилетий, собранных учеными со всего мира. Алан Кондрон, эксперт по моделированию из Океанографического института в Вудс-Хоуле, также внес свой вклад в анализ.

Исследователи использовали компьютерное моделирование, чтобы спроецировать быстрое движение паводковых вод во время таяния ледников 10-20 тыс. лет назад. Они продемонстрировали поток от реки Колумбия, проходящий вдоль береговой линии к северу к Аляскинскому заливу, через Берингов пролив и в Японию, а также на север в Берингово море и Северный Ледовитый океан.

Пресная вода менее плотная, чем соленая, она как бы накрывает ее собой, медленно смешиваясь. Появление дополнительного слоя может изменить схему движения теплых потоков в океане, что приводит к охлаждению климата, отмечает Микс.

Река Колумбия протекает вдоль водораздела между субтропическим регионом Тихого океана на юге и субполярным регионом на севере. В то время как часть пресной воды, вытекающей во время таяния ледников, шла на юг и рассеивалась, большая часть воды уходила на север, где текла как река вдоль береговой линии.

«Это распространение паводковых вод вдоль побережья Аляски стало большим сюрпризом», – отмечает Кондрон. «Модель показала, что вода из реки Колумбия может воздействовать на большую часть северной части Тихого океана и может даже протекать через Северный Ледовитый океан в Атлантику».

Морские геологи из штата Орегон работали на местах, чтобы посмотреть, как паводковые воды воздействовали на землю. Осматривались окаменелые раковины, химические «отпечатки».

В 2004 году Микс возглавил экспедицию по сбору осадочных кернов на пути паводковых вод.

«Экспедиция принесла настоящие грязевые сокровища из тех мест, которые никто не думал исследовать», – рассказывает он. «Потребовалось более десяти лет кропотливой работы, просеивания найденной грязи, чтобы обнаружить окаменелые раковины, которые могли рассказать нам о воздействии паводковых вод».

Преториус использовала данные раковин и моделирование, чтобы показать, как постоянное наводнение в течение 1000 лет охладило океан, что, в свою очередь, повлияло на климат в Северной Америке.

«Наши результаты показывают, что потоки пресной воды в северную часть Тихого океана могут иметь далеко идущие последствия, изменяя его температуру, а также усиливая ветры и штормы в Северной Америке», – рассказывает Преториус. «То, что происходит в северной части Тихого океана, не останется там, это вызывает изменения по всей планете».

По словам Микс, потепление, которое наблюдается сегодня, противоположно тому, что произошло в конце последнего ледникового периода, но понимание схем циркуляции в северной части Тихого океана дает исследователям возможность представить, что происходит, когда в нее поступает больше теплой воды из-за увеличения температуры на планете.

«В будущем мы ожидаем снижения количества паводковых вод и повышения температуры воды в северной части Тихого океана, что противоположно тому, что мы видели в конце последнего ледникового периода», – рассказывает Микс. «Но прошлое богато на информацию, оно рассказывает нам, как работает система циркуляции северной части Тихого океана».