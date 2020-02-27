Молодая женщина, однажды оставленная женихом из-за своего веса, смогла «отомстить», продемонстрировав высокий класс. Она выиграла конкурс красоты и стала самой красивой женщиной в Британии.

Джен Аткин сбросила 50 кг за два года и получила титул. Сейчас ее вес составляет 60 кг. 26-летняя менеджер начала полнеть, когда она перестала заниматься спортом и постоянно брала еду на вынос.

Однако стоит поздравить девушку. Она трижды принимала участие в конкурсе красоты и все-таки смогла взять первое место. В 2017 году она дошла до полуфинала, а в 2018 попала в финал.

Аткин оставила конкурсы в прошлом после того, как вышла замуж годом ранее, но она решила попробовать еще раз, когда ей снова предложили участие.

«Я все еще в шоке от победы, я так счастлива, что даже не могу выразить это словами. Честно говоря, я не могу в это поверить», – рассказала девушка. «Когда я только начинала, это просто было забавно, я никогда не думала, как далеко смогу зайти. Титул Мисс Великобритания – это конец долгого и трудного, но в то же время удивительного путешествия».

Аткин добавила: «Хотя мое тело изменилось значительно, в душе я осталась прежней, это мне и помогло. Судьи смогли увидеть, какая я на самом деле».

Аткин познакомилась со своим бывшим в марте 2011 года, тогда она весила 92 килограмма. Пара планировала пожениться, но, когда в 2015 году девушка дошла до веса в 108 килограмм, жених ее оставил.

Королева красоты, которая теперь вышла замуж, отмечает: «Когда мы расстались, я была опустошена, но это оказалось лучшее, что со мной происходило».

Она говорит, что это событие позволило ей уменьшить свой размер с 22 до 10. «На протяжении недели я объедалась макаронами и пиццей и шлифовала это огромной плиткой шоколада. По выходным я даже не выходила на улицу, сидела на диване в пижаме и ела еду на вынос. Когда он меня бросил, мой мир рухнул. Я плакала неделями и заедала стресс».

Тем не менее, Аткин записалась в местный спортзал и решила начать путь к светлому будущему. В итоге ее выбрали в качестве одной из 10 финалисток на ее первом конкурсе Мисс Гентинг Шеффилд в 2017 году. Теперь Аткин выиграла старейший конкурс в Великобритании на блестящем финале в Лестере.

Получив звание 75-й мисс Великобритания после нескольких попыток, Аткин отметила: «Это был такой шок – три года назад я бы в это не поверила».

Она подчеркнула: «Для меня большая честь быть 75-й мисс Великобритания, представлять нашу страну вместе с моим братом-близнецом, который бегает за команду Британии. На конкурсе было 45 финалисток и мне повезло получить не только личную, но и главную награду. Я на седьмом небе от счастья».

Она также поделилась своими планами на ближайший год. «У меня так много планов, в том числе релиз моей кантри-песни этой весной».

Более 400 гостей присутствовали на «Мисс Великобритания» в Лестере, где участницы позировали в модных нарядах, купальниках и платьях, а затем отвечали на вопросы на сцене.

Директор конкурса Кейт Соломонс отметила: «У женщин сильный дух, предпринимательская жилка. Она усердно работают, создавая конкуренцию, поддерживая благотворительность и продвигая наш бренд. В настоящее время в конкурсе принимают участие самые разные женщины. Это и мамы, и работницы офиса. В прошлом году была женщина, занимающаяся фермерским хозяйством, регбистка, врач и стоматолог. Мисс Великобритания – это действительно эклектичное сочетание независимых и сильных женщин, которые работают вместе».

Восемь лет назад Соломонс и ее команда решили, что в конкурсе могут принимать участие замужние женщины и матери. В этом году появилось новое направление для женщин от 28 лет и старше.