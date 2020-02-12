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В соцсети Twitter был размещен видеоролик, на котором, по неподтвержденным сведениям, демонстрируется уничтоженный сирийскими войсками турецкий военный конвой.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как по бронетехнике Турции наносятся удары из артиллерийских установок, принадлежащих правительственной армии Сирии. Почти все цели были полностью уничтожены. Отмечается, что турецкие войска потеряли 2 танка M60, несколько бронемашин и грузовиков, а также 6 бойцов.

В СМИ добавляют, что удары были осуществлены с применением беспилотника. Данная атака была осуществлена в начале февраля, однако Турция до сих пор никак не прокомментировала потерю конвоя, рассказав только о гибели своих солдат.

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