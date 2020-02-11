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В Интернете был размещен ролик, где можно увидеть экстремальный полет российского вертолета Ми-24, который нередко называют «летающим танком». Видео снято в Ливии.

На размещенных кадрах демонстрируется кабина многотонной бронированной машины, летящей на очень низкой высоте (около двух-трех метров над шоссе). Вертолет с легкостью обгоняет движущиеся по дороге автомобили, что указывает на его высокую скорость.

Данные вертолеты пользуются огромной популярностью у многих стран мира, так как относятся к категории универсальных машин. Дело в том, что они могут эффективно выполнять боевые задачи и при этом заниматься транспортировкой бойцов. Грузоподъемность Ми-24 составляет до 2,4 тонны (если использовать внешнюю подвеску).

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