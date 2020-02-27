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Представители киргизского посольства, расположенного в столице России, сообщили о том, что к зданию не подходил мужчина с зашитым ртом и не проводил никаких одиночных пикетов.

Ранее несколько СМИ сообщили о том, что к зданию дипломатической миссии Киргизии подошел неизвестный, у которого был зашит рот. Позднее он был доставлен в полицейское отделение Якиманка, куда также прибыли врачи. В информагентстве Baza отметили, что этим мужчиной является тридцатилетний Жаныбек, который самостоятельно зашил себе рот, а затем вышел на протест.

На «Телеграм»-канале Mash отметили, что мужчина тем самым решил поддержать Садира Жапарова, киргизского экс-парламентария. Однако в пресс-службе дипмиссии отметили, что подобных происшествий возле здания не было.

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