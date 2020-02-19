В Грозном пропали трое чеченцев, снявших видео, на котором один из них курит на фоне мечети “Сердце Чечни”. Информация была опубликована Telegram-каналом Baza.

Молодые люди приехали в Грозный 10 февраля и поселились в одном из местных хостелов. При этом они не выходили на связь со своими родственниками, проживающими в городе. В этот же день они создали в Instagram страницу, где и было выложено видео наряду со множеством других фото- и видеозаписей.

В кадре присутствует один из трёх приятелей, который сидит на фоне мечети, курит, а также желает счастья “братве”. После этого ни его, ни его друзей, снимавших видео, не видели.

Матери пропавших обратились в полицию республики, а также к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в поиске их сыновей.