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Актриса Полина Гренц, которую телезрители запомнили по роли Саши Мамаевой, дочери олигарха в сериале “Физрук”, приняла участие в новом проекте на телеканале ТНТ.

Как сообщается, Полина стала одной из участниц нового сезона шоу “Холостяк”. Ранее в сериале зрители знали её как девочку, имевшую лишний вес, и одевавшуюся в мешковатую одежду. Такой они видели Полину на протяжении нескольких сезонов “Физрука”.

И вот сейчас поклонники, можно сказать, не узнали Полину – она заметно похудела и теперь старается подчёркивать свою талию. Кроме того, актриса изменила стрижку и цвет волос, а также стиль в одежде, не отказываясь и от экспериментов, публикуя фото в агрессивных или, наоборот, девичьих образах.

На этот раз в шоу “Холостяк” девушкам придётся бороться за сердце врача-стоматолога Антона Криворотова. Как сообщила Полина, после общения с ним у неё возникли весьма тёплые чувства.

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