В американском городе Бостон несколько подростков разбили два угнанных ими Lamborghini Urus.

Инцидент произошёл в три часа ночи. Компания подростков пробралась в дилерский центр Lamborghini и угнала оттуда два кроссовера. Офицеры полиции, выехавшие к центру из-за сработавшей сигнализации, по пути встретили угнанные машины, а также Chevrolet Cruze.

Поняв, кто перед ними проехал, полицейские включили сирену и сделали попытку остановить водителей. Однако Lamborghini ускорились и скрылись, остановился лишь Chevrolet, в котором оказались несовершеннолетние подростки без водительских прав и документов на автомобиль. Их доставили в полицейский участок.

Спустя пять часов выяснилось, что угнанные Lamborghini врезались друг в друга, зацепив также Kia Soul. Одну из водителей удалось сбежать, второй был задержан. Отмечается, что автомобили получили серьёзные повреждения передней части.