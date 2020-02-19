В американском городе Бостон несколько подростков разбили два угнанных ими Lamborghini Urus.
Инцидент произошёл в три часа ночи. Компания подростков пробралась в дилерский центр Lamborghini и угнала оттуда два кроссовера. Офицеры полиции, выехавшие к центру из-за сработавшей сигнализации, по пути встретили угнанные машины, а также Chevrolet Cruze.
Поняв, кто перед ними проехал, полицейские включили сирену и сделали попытку остановить водителей. Однако Lamborghini ускорились и скрылись, остановился лишь Chevrolet, в котором оказались несовершеннолетние подростки без водительских прав и документов на автомобиль. Их доставили в полицейский участок.
Спустя пять часов выяснилось, что угнанные Lamborghini врезались друг в друга, зацепив также Kia Soul. Одну из водителей удалось сбежать, второй был задержан. Отмечается, что автомобили получили серьёзные повреждения передней части.
NEW: Third car towed away from crash in Malden, two reportedly stolen Lamborghinis left behind. @boston25 https://t.co/S7EPBSAfHf pic.twitter.com/FmoWXSwRRs— Michael Henrich (@MichaelHenrich) February 18, 2020