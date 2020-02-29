Опубликовано видео уничтожения Турцией "Панциря-С1" в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК “Панцирь-С1”. Информация была опубликована каналом clashreport в Twitter.

Как сообщается, зенитный ракетно-пушечный комплекс “Панцирь-С1” был расположен в провинции Идлиб. ВВС Турции отправили для его уничтожения беспилотник, который для ЗРПК по какой-то причине остался незамеченным. Беспилотный аппарат осуществил удар обычной ракетой “воздух-поверхность”.

На записи можно увидеть, как ЗРПК попадает в прицел, после чего по нему выпускается ракета. Впрочем, как утверждают некоторые источники в Сети, атака была осуществлена не в Сирии, а в Ливии. Сюда российский комплекс был экспортирован из ОАЭ.

Отмечается, что официальные комментарии по поводу совершённой ракетной атаки отсутствуют.