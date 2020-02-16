Опубликовано видео со съёмок продолжения фильма "Матрица"

Жители Сан-Франциско сняли несколько видеороликов со съёмок четвёртой части фильма “Матрица”. О съёмках продолжения легендарной научно-фантастической трилогии стало известно в конце лета 2019 года.

Так, им удалось поймать каскадёрский прыжок героев с небоскрёба, выполненный при помощи специальных тросов. В одном из прыгающих людей можно увидеть Киану Ривза в образе Нео, при этом, как было отмечено поклонниками фильма, он выглядит слегка иначе – без своих привычных очков и плаща.

Главные роли Нео и Тринити исполнят, как и раньше, Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. При этом в продолжении не будет агента Смита. Лана Вачовски вновь выступит в качестве сценариста и режиссёра фильма. Она принимала участие в работе и над оригинальной трилогией.