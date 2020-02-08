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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы устроили погоню за нарушителем на Ford Focus.

Инцидент произошёл в Московском районе 7 февраля. Согласно информации, опубликованной в соцсети “ВКонтакте” в группе “Дорожный инспектор Санкт-Петербург”, скорость погони достигала аж 200 километров в час. Видеозапись погони также была опубликована.

Согласно имеющейся информации, водитель проигнорировал сигнал инспектора ДПС остановиться и свернул на ЗСД, прибавив скорость и помчавшись на север. Полиция выдвинулась вслед за ним.

Спустя какое-то время погони водитель сбросил скорость и остановился на обочине на Ленинском проспекте возле дома №160. Выяснилось, что автомобилем управлял 21-летний парень из Киргизии, который не имел ни документов на машину, ни водительских прав, ни регистрации. Опубликовано видео погони полиции за нарушителем в Санкт-Петербурге

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