Специалисты издания РИА «Новости» опубликовали список самых разрушительных снарядов на планете, некоторые из которых запрещены к использованию международными конвенциями.

В рейтинг попало «осколочное облако», возникающее при применении разрывных боеприпасов FRAG-12, предназначенных для дробовика. Они способны мгновенно заполнить помещение тысячью осколков, пробивающих бронежилеты. Затем идут танковые «серебряные пули», создающиеся из урана и способные пробить броню почти любого танка. Затем они воспламеняются, приводя к пожару внутри боевой машины.

У многих армий на вооружении имеются термобарические снаряды, применяемые, к примеру, в российских комплексах «Солнцепек» и «Буратино». Благодаря значительным перепадам давления и высокой температуре они могут разрушать любые бункеры. Крайне опасными считаются боеприпасы с белым фосфором, приводящие к пожару, который трудно потушить. В конце списка указан свинцовый «цветок», представляющий собой уникальную пулю, наносящую огромный вред при попадании.