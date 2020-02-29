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В Сети был опубликован постер к экранизации серии видеоигр Monster Hunter, на котором изображена актриса Милла Йовович.

На постере Милла, исполняющая роль Артемиды, стоит с огромным мечом. По словам режиссёра Пола Андресона, все детали доспехов и оружия из игры были воссозданы в фильме с огромной точностью.

Артемида является главой военного отряда. Она неожиданно оказывается в другом мире, который полон самых различных монстров. Артемиде приходится объединиться с Охотником, роль которого исполнит актёр Тони Джаа, для того, чтобы закрыть проход между мирами и лишить монстров возможности атаковать мир людей.

Из-за жестокости и сцен сражения с монстрами фильм получил классификацию PG-13. Выход в прокат запланирован на третье сентября.

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