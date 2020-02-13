62-летний Николай Расторгуев во время пресс-конференции группы “Любэ”, состоявшейся 12 февраля, высказался по поводу своей пенсии.

Говорить, какую именно сумму составляет его пенсия, он не стал, объяснив это тем. что не помнит. Кроме того, он заявил, что знает о надбавке, но не может сказать, оформлял он её или нет. Однако он поделился, что когда один из членов его группы когда-то давно узнал о размере его пенсии, он удивился, как артист вообще может на это жить.

Как объяснил Расторгуев, он не думает о пенсии, так как планирует выступать до тех пор, пока в крышку его гроба не забьют последний гвоздь. Таким образом, размер пенсии не играет для него особой роли.

Несмотря на возраст, Расторгует и группа “Любэ” продолжает пользоваться высоким спросом, поэтому они вполне могут позволить себе жить на доход от концертной деятельности.