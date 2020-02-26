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Российская авиация нанесла серию ударов по танкам террористов недалеко от города Баниш на востоке провинции Идлиб. По некоторым неподтверждённым данным, в бомбардировке также принимали участие ВВС Сирии.

Колонна танков М60 некоторое время назад была доставлена из Турции. В результате воздушной атаки боевики лишились более 60% своей бронетехники. Так, согласно имеющейся информации, были уничтожены как минимум шесть танков, четыре бронетранспортёра, два грузовика.

По имеющейся информации, колонна направлялась на фронт для участия в атаках на позиции сирийской арабской армии. В настоящее время, благодаря уничтоженной технике, боевики не смогут предпринимать действий против армии Сирии. Отмечается, что за последние два дня им удалось взять под контроль город Найраб и подойти к Саракибу.

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