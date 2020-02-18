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Кипрские полицейские арестовали 38-летнего мужчину, подозреваемого в обстреле посетителей кафе, расположенного в Айя-Напе. Он обвиняется в ранении 4-х человек.

В СМИ напоминают, что в ночь на 16 февраля злоумышленник, лицо которого было спрятано за маской, пришел в заведение общепита и начал стрелять в его посетителей, ранив несколько человек. Он выпустил 25 пуль из автомата Калашникова. Затем преступник избавился от оружия, оставив его в подземной парковочной зоне, находящейся рядом с кафе.

В правоохранительных органах считают, что подозреваемый собирался убить 53-летнего бизнесмена, вышедшего из здания за двадцать минут до атаки. Потерпевшие сидели за соседним столом. Стражи правопорядка добавляют, что на месте ареста был обнаружен еще один человек, которого вскоре допросит судебный следователь.

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