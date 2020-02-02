35-летняя телеведущая и участница шоу Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свою беременность, выступив в качестве ведущей на корпоративе крупной сети магазинов.

Как отмечается, Марина находится на последних сроках беременности, однако ранее ей ловко удавалось скрывать от окружающих своё положение. Помогала ей в этом многослойная одежда, а также удачные позы для съёмок в Instagram, или вовсе старые фотографии.

Соведущий на мероприятии актёр Михаил Башкатов разместил в Сети видеозапись, на которой без труда можно заметить округлившийся живот у Кравец. Сама Марина на данный момент ситуацию не прокомментировала.

Кравец состоит в браке с Аркадием Водаховым, который является её продюсером. Ребёнок для пары будет первым. Ранее также Марина сообщала, что хочет не менее двух детей.