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Кэрол Феннер, мать американской девочки Луны, имеющей огромное родимое пятно на лице, прилетела в Краснодар для проведения очередной операции. Вместе с ними приехала и мама Кэрол.

Ранее им уже были сделаны операции, но из-за подходившей к концу визы и необходимой для девочки передышки в декабре они вернулись домой во Флориду. В Краснодар они прилетели в феврале.

Луне уже сделали операцию на носу и, как сообщила Кэрол, дочь чувствует себя хорошо, но часто срывает с носа образовавшуюся корку. Следить за этим сложно. Впрочем, врач отметил, что ничего страшного в этом нет, тем более что девочка не плачет, когда срывает корку.

Очередная операция назначена на 6 марта. А уже 7-го марта у Луны день рождения. Так как в этот день они ещё могут быть в больнице, празднование было решено отложить до возвращения домой. В России они останутся до апреля, после чего ненадолго вернутся в США, и в мае продолжат лечение в Краснодаре.

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