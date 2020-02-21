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В недавнем выпуске “Сегодня вечером” Максим Галкин высказался по поводу группы “Мираж”, Маргариты Суханкиной и Натальи Гулькиной, заявив, что песни группы всегда исполняла только Суханкина.

Гулькина в своём Instagram высказала возмущение принижению её заслуг, а также обратила внимание на то, что Первый канал её не жалует. После этого Галкин принёс ей извинения и заявил, что она его не совсем верно поняла, но также признал, что и сам мог не до конца правильно объясниться. Он отметил, что артистка у него уже давно не ассоциируется с “Миражом”, а у неё самой превосходные вокальные данные.

Так же он заявил, что не в курсе о том, как к Гулькиной относится Первый канал и его редакторы, а сам он всегда жалует её и всегда ждёт на своей передаче.

В ответ на извинения Гулькина сообщила, что не держит обиды и рада, что получила реакцию на свои слова.
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