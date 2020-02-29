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Максим Галкин на своей странице в Instagram 28 февраля опубликовал новое семейное фото с Аллой Пугачевой и их детьми, близнецами Лизой и Гарри.

В кадре Пугачева обнимает детей, при этом широко улыбаясь, Лиза же пытается позировать в довольно забавной позе, а Гарри, ни на что не обращая внимания, смотрит в свой телефон. В подписи Галкин указывает, что они проводят хороший день дома.

Всего за несколько часов фотография набрала несколько сотен тысяч “лайков”. Поклонники в комментариях пожелали Галкину и Пугачевой провести хорошие выходные, как следует отдохнуть со своими детьми, и душевно встретить наступающую весну. Они отметили, что звёздная семья очень красивая, талантливая и чудесная.

Также некоторые поклонники заметили, что 70-летняя Примадонна запечатлена без макияжа, но всё равно замечательно выглядит.

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