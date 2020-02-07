На фанатской страничке в Instagram, посвящённой Лизе Галкиной, появилась её фотография в образе диснеевской принцессы.

В кадре шестилетняя девочка предстала в красно-чёрном костюме в крупную клетку, с милыми длинными кудряшками на голове. Лиза, глядя в кадр, улыбается. Где именно сделан кадр, и куда в подобном образе направляется Лиза, не уточняется.

Подписчики дочери Галкина и Пугачевой восхитились её очаровательным видом и общим решением пришли к выводу, что Лиза даже лучше всех диснеевских принцесс. Они назвали её неземной, очень красивой девочкой, и лучиком солнца. Особое внимание было уделено её волосам.

Также некоторые подписчики оставили Лизе немало пожеланий и попросили её всегда радовать родителей и своего брата Гарри, и быть умницей.