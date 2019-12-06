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Опубликован новый клип Линдеманна с изнасилованием Светланы Лободы

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Тиль Линдеманн, лидер музыкального коллектива Rammstein, разместил новый клип, в котором его персонаж пытается изнасиловать героиню Светланы Лободы, р

Тиль Линдеманн, лидер музыкального коллектива Rammstein, разместил новый клип, в котором его персонаж пытается изнасиловать героиню Светланы Лободы, российской исполнительницы.

Согласно сюжету клипа, Линдеманн является начальником предприятия, а Лобода играет роль сотрудницы завода. В определенный момент она случайно разбивает стаканы, из-за чего директор начинает кричать на подчиненную, а потом пробует сексуально надругаться над ней. Однако женщине удается отбиться от насильника в самый последний момент.

Пользователи неоднозначно отреагировали на данный видеоролик. Некоторым понравилась музыка и общая атмосфера клипа, а другие начали вспоминать о том, как немецкие нацисты любили издеваться над русскими девушками в период ВОВ.Опубликован новый клип Линдеманна с изнасилованием Светланы Лободы

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