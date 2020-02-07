Кристина Асмус поделилась с поклонниками в Instagram новой пляжной фотографией, сделанной на Мальдивах, где она сейчас проводит свой отдых.

В кадре актриса позирует в ярко-красном слитном купальнике, с развевающимися на ветру волосами. Сама она смотрит куда-то в сторону от фотографа. Фото снято так, что создаётся иллюзия того, что Кристина бежит. Асмус решила не придумывать никаких многозначных текстов для снимка, и просто указала, что “спасает себя от банальной подписи к фото”.

В комментариях поклонники заметили, что Кристина смогла бы стать новой “спасательницей Малибу”, намекая на её образ, схожий с Памелой Андерсон из знаменитого сериала. Также они отметили её точёную талию, стройные ноги, названные мечтой, и смелый и дерзкий вид в целом.