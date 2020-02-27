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Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что особая кошачья музыка позволяет кошкам легче пережить стресс, возникающий у них при посещении ветеринара.

Согласно словам научных сотрудников из Университета штата Луизиана, они провели исследование, в ходе которого выяснили, что музыка зачастую успокаивает котов и кошек, поэтому нередко используется в ветеринарных клиниках. Однако лучше всего с этим справляются не человеческие мелодии, а кошачьи.

Речь идет о музыке, которая была придумана американским композитором Дэвидом Тэйе. Оказалось, что кошкам больше всего нравятся мелодии, в которые включены звуки, сопровождающиеся мурлыканием и сосанием молока у матери котенком. К тому же необходимо повысить вокальный диапазон на две октавы по сравнению со стандартным значением.

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