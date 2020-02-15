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23 февраля рэпер Гуф должен был выступить в Саратове в ночном клубе Onyx. Однако концерт был отменён.

В социальной сети “ВКонтакте” администраторы сообщества GUF | ГУФ | 23.02.2020 | Саратов | ONYX club опубликовали информацию о сломанных двух ребрах у исполнителя. В итоге, отменяются все концерты, которые должны были состояться в феврале – не только в Саратове, но и в Новосибирске и Волгограде.

Отмечается, что всем, кто приобрёл билеты на концерты, деньги будут возвращены.

В комментариях один из пользователей Сети приложил фотографию, по всей видимости, медицинской карты Гуфа. В ней сообщается, что он ещё в начале февраля упал с высоты собственного роста, после чего начал ощущать боль в груди слева и пришёл на приём к травматологу.

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