В китайском информагентстве Sohu сообщили о том, что истребители ВКС РФ поднимались в воздух над Сирией для перехвата турецких F-16.

Согласно словам журналистов из Китая, ВВС Турции собирались нанести авиаудар по позициям сирийской правительственной армии, расположенным в провинции Алеппо. В воздух были подняты несколько самолетов, которые должны были сбросить бомбы по Большому Идлибу. Однако их в итоге перехватили российские Су-35.

Увидев на своем пути российские самолеты, турецкие летчики получили приказ вернуться на базу, поэтому удара так и не произошло. Отмечается, что данное происшествие случилось несколько дней назад. Однако ни одна из сторон официально не подтвердила данную информацию.