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В тизере нового сезона скандального реалити-шоу “Семейство Кардашьян” Ким устроила драку со своей старшей сестрой Кортни.

Поначалу между ними была лишь словесная перепалка, которая довольно быстро стала самой настоящей дракой. В конфликте пострадали обе сестры. Понять, что именно послужило причиной драки, из тизера практически невозможно.

Впрочем, отмечается, что между сёстрами уже давно напряжённые отношения из-за того, что Кортни некоторое время назад пожелала временно уйти из проекта, чтобы отдохнуть и уделить время детям. Её планы не пришлись по нраву Ким, и она потребовала увольнения Кортни. Но так как та является исполнительным продюсером шоу, уволить её не вышло. Позже она продолжила участие в шоу.

Возможно, драка произошла из-за этого продолжающегося конфликта. В эфир 18-й сезон шоу должен выйти 26 марта.

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