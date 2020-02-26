В США была обнаружена женщина, которая вырабатывает спирт в своём собственном организме – точнее, в мочевом пузыре.

Как сообщается, 61-летняя женщина имеет цирроз печени и сахарный диабет. Её готовили к пересадке печени, когда обнаружили, что в моче пациентки содержится алкоголь. Несмотря на уверения в том, что она не употребляет спиртное, женщину отправили лечиться от алкоголизма.

Во время лечения было замечено, что в моче также содержатся дрожжи и сахар. При этом следов алкоголя в крови женщины не было обнаружено.

Было предположено, что спирт вырабатывается при помощи дрожжевых грибков, находящихся в мочевом пузыре пациентки. После проведения исследования, эта версия была подтверждена.

Подобный феномен было предложено назвать патологией синдрома мочевой автопивоварни. В то время как синдром автопивоварни характеризуется тем, что человек пьян из-за алкоголя, который вырабатывается в его организме дрожжевыми грибками, в данном случае женщина не испытывала опьянения, так как алкоголь не попадал в её кровь.