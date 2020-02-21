Анастасия Зинченко, гражданка Украины, отказалась от эвакуации из китайского города Ухань, так как в этом случае ей бы пришлось оставить свою собаку.

В украинском посольстве сообщили, что неоднократно пытались убедить власти КНР дать разрешение их гражданке вылететь из Китая вместе с домашним питомцем. Однако они так и не предоставили подобного разрешения. После этого девушка решила остаться в городе, который сейчас закрыт на карантин.

Представители дипломатического ведомства сообщили, что продолжат оставаться на связи с Зинченко и другими украинцами, отказавшимися от эвакуации из китайской провинции. Ранее в Харькове приземлился самолет с 73 гражданами Украины, эвакуированными из КНР в связи со вспышкой коронавируса.