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Гоген Солнцев на своей странице Instagram раскрыл размер пенсии своей пожилой супруги Екатерины Терешкович.

Как оказалось, государство платит ей 15 тысяч рублей. Причина неожиданного раскрытия размера пенсии – излишнее внимание журналистов, которые заинтересовались этим вопросом после раскрытия суммы пенсии других звезд. То, что Терешкович получает меньше Леонида Якубовича и Бориса Моисеева, изрядно их удивило.

Сам Солнцев отметил, что с таким размером пенсии Терешкович указывать на то, что он является альфонсом, просто смешно и аморально. Также он сообщил, что они с женой думают о том, дадут ли им миллион за то, если у них приживутся два эмбриона и появится двое детей.

Ранее Солнцев заявлял, что Екатерина хочет пересадить себе матку, чтобы получить возможность родить детей.
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