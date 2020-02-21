Гоген Солнцев на своей странице Instagram раскрыл размер пенсии своей пожилой супруги Екатерины Терешкович.

Как оказалось, государство платит ей 15 тысяч рублей. Причина неожиданного раскрытия размера пенсии – излишнее внимание журналистов, которые заинтересовались этим вопросом после раскрытия суммы пенсии других звезд. То, что Терешкович получает меньше Леонида Якубовича и Бориса Моисеева, изрядно их удивило.

Сам Солнцев отметил, что с таким размером пенсии Терешкович указывать на то, что он является альфонсом, просто смешно и аморально. Также он сообщил, что они с женой думают о том, дадут ли им миллион за то, если у них приживутся два эмбриона и появится двое детей.

Ранее Солнцев заявлял, что Екатерина хочет пересадить себе матку, чтобы получить возможность родить детей.