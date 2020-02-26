Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков заявил, что молодые врачи сразу после окончания медицинского вуза должны получить запрет на устройство в частные клиники длительностью в несколько лет.

Цветков предложил ограничить этот срок шестью годами. В это время начинающий врач не будет иметь права устраиваться в частные клиники и коммерческую медицину. Благодаря этому решению, молодым врачам удастся получить опыт в государственной медицине, а здравоохранение будет получать свежие кадры.

Отмечается, что в настоящее время за свой счёт обучаются только пятая часть лечебного и педиатрического факультетов. Все остальные проходят обучение по федеральным и региональным квотам, а также по целевому набору.

В частные клиники, как сообщается, уходит около 17% выпускников – то есть примерно каждый шестой молодой специалист.