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Григорий Артамонов, глава подмосковного города Чехов, решил позавтракать в столовой одной из местных школ, чтобы лично оценить качество блюд, подаваемых школьникам.

На своей страничке в социальных сетях, градоначальник отметил, что питательный завтрак является залогом продуктивного и хорошего дня. Он добавил, что его утро сегодня началось в столовой Крюковского учебного заведения. Там он попробовал кашу и какао. По его словам, школьников кормят весьма неплохо.

Данное мероприятие было проведено в ходе проекта «Родительский контроль», в котором может поучаствовать любой родитель. Данная программа нацелена на повышение качества продуктов питания, используемых для кормления детей в школах.

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