Питер Вебер, герой передачи «Холостяк», разозлил зрителей, рассказав Мэдисон Преветт, одной из претенденток на помолвку с ним, что недавно он вступал в интимную связь с другими девушками.

Ранее участница реалити-шоу не раз заявляла, что собирается сохранить свою девственность до брака. При этом она отмечала, что не ждет таких же действий от холостяка, но надеется, что он будет честен с ней. В результате Вебер признался в содеянном и попросил ее простить его, а также не покидать передачу.

Преветт отметила, что не осуждает Вебера, однако не собирается связывать свою жизнь с человеком, который за неделю до предложения о помолвке занимался сексом с другими женщинами. Большинство фанатов шоу встали на сторону девушки, начав обвинять парня в том, что он абсолютно не заботится о ее чувствах.