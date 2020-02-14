В Северной Осетии 4 января пропала 44-летняя Ирина Боженко, гражданская жена бывшего прокурора региона Игоря Чельдиева.

13 февраля её тело было найдено во время осмотра территории домовладения, где она жила с мужем. Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов заметили во дворе подозрительный холм в углу участка и попросили лопату раскопать его. В итоге, Чельдиев, также находящийся при осмотре, признался, что закопал там тело жены. Она умерла, как он сообщил, при падении, разбив до смерти голову.

Но затем выяснилось, что между ними произошла ссора, во время которой он проломил ей голову, а затем закопал её тело. В настоящее время Чельдиев задержан, против него возбуждено уголовное дело, на территории домовладения проводятся оперативно-розыскные мероприятия.