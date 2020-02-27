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Дмитрий Аяцков, бывший руководитель Саратовской области, заявил, что нужно найти дополнительные рынки сбыта для холодильников, выпускаемых СЭПО, например, реализовывать их в Африке.

Согласно словам бывшего госслужащего, если изделия не покупают в России, то, возможно, их будут брать в Африке. Он добавил, что в стране учится немало студентов из африканских стран. Если они купят холодильники, то помогут улучшить дела на предприятии. Аяцков заявил, что в такой ситуации нельзя рассчитывать на одни лишь механизмы рынка, поэтому государству следует обязательно вмешаться.

Однако затем экс-губернатор сообщил, что никто не станет трудиться себе в убыток, изготавливая и продавая изделия, которые никому не нужны. По его мнению, прямо сейчас необходимо не потерять специалистов, работавших на предприятии, поэтому властям области нужно срочно провести совещание по этому поводу.

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