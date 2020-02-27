На чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова была совершена попытка покушения.

Согласно имеющейся информации, злоумышленник проник в дом блогера и, пока тот спал, попытался убить его молотком. Однако Абдурахманов вовремя проснулся и сумел оказаться сопротивление. Он задержал нападавшего и допросил его, снимая процесс на видео. Впоследствии видео было опубликовано в Сети, однако вскоре удалено.

Как он сумел выяснить, злоумышленника подослал некий Абдурахман. Причиной нападения стало то, что “у них” его мать.

В настоящее время Тумсо находится в больнице, отмечается, что у него нет серьёзных ранений. Как сообщается, он покинул Россию в 2015 году из-за конфликта с Исламом Кадыровым и сейчас живёт в Варшаве под угрозой депортации в Россию.