Военнослужащие Соединенных Штатов снова осуществили перехват военного патруля РФ в северо-восточной области Сирии, перекрыв на этот раз даже обочину.

Сутки назад военная колонна России попыталась обойти американский блок-пост, съехав с дорожного полотна. Однако в итоге она чуть было не протаранила бронемашину США. Поэтому в следующий раз американцы заранее перекрыли обочину, не позволив российским бойцам объехать преграду. Соответствующий инцидент попал в объектив фотокамеры.

На опубликованном фотоснимке можно увидеть российский бронетранспортер, впереди которого стоят два американских бронеавтомобиля. После непродолжительных переговоров военным РФ пришлось развернуться и прервать патрулирование региона.