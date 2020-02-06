В Симферополе шестилетняя девочка нашла пистолет, принадлежавший отцу, и выстрелила себе в голову.

Инцидент произошёл вечером 16 февраля. Девочка находилась в автомобиле, припаркованном отцом возле одного из магазинов. Пока отец отсутствовал, она открыла бардачок и нашла пистолет “Оса”, после чего случайно совершила выстрел.

Вернувшийся отец увидел произошедшее и доставил дочь в медицинское учреждение, где ей диагностировали очаговую травму головного мозга с открытой внутренней травмой. Девочке провели сложную операцию. В настоящее время, как сообщается, она находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента. Отмечается, что оружие у отца пострадавшей официально зарегистрировано.