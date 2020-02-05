Несколько лет назад ноутбук стоил вдвое дороже обычного компьютера, сравнимого с ним по мощности. Но со временем разница в цене между стационарным и мобильным устройствами стала уменьшаться. В результате по стоимости они стали одинаковы. Более того, сегодня существуют ноутбуки, которые даже дешевле стационарных компьютеров.

Основное преимущество ноутбуков – их мобильность. Но это же является и их главным недостатком. Дело в том, что ноутбуку зачастую приходится работать в разных условиях. Если владелец постоянно носит его с собой, включает в поезде, в автомобиле, на улице и т. д., срок его службы значительно сократится.

К сожалению, ремонт многих моделей по стоимости сопоставим с приобретением нового девайса. И чтобы избежать больших непредвиденных трат, необходимо знать основные причины выхода из строя ноутбуков. В данной статье рассмотрено 5 из них.

Попадание жидкости

И самая распространённая причина, по которой ноутбуки внезапно перестают работать корректно или даже вовсе отказываются включаться – воздействие жидкости.

Многие привыкли пить чай, сок или другие напитки, сидя перед экраном. От этой привычки едва ли удастся избавиться. Приятно смотреть фильм с чашечкой кофе в руках или играть в игру с бокалом пива. Но одно неосторожное движение – и ноутбук может прекратить работать навсегда.

Чтобы не допустить плачевных последствий, придётся либо отказываться от употребления напитков перед монитором, либо с кружкой в руках стараться садиться подальше от устройства.

Аккумулятор

Ещё одна распространённая причина появления проблем с ноутбуками – неправильная работа аккумуляторной батареи. К сожалению, эти элементы мобильных устройств редко отличаются высоким качеством и зачастую прекращают нормально функционировать уже через несколько месяцев после начала использования гаджета.

Но прежде чем делать выводы о неисправности аккумулятора, рекомендуем обратить внимание, в каком состоянии находится зарядка для ноутбука.

Чтобы предотвратить проблемы, связанные с электропитанием, следует бережно относиться к аккумуляторам. Важно помнить о том, что на их работу значительное влияние оказывает температура окружающей среды. Она не должна быть слишком высокой или, наоборот, слишком низкой. Оптимальный вариант – от +5 до +35 градусов.

Перегрев

Довольно частая причина выхода из строя ноутбука – перегрев. Это может произойти уже через пару лет после покупки и начала использования.

Конечно, в каждом мощном электронном устройстве, в том числе и в ноутбуке, имеется система охлаждения. По идее она должна защищать от перегрева. Однако проблема в том, что за несколько месяцев работы она просто забивается пылью. Поэтому чтобы предотвратить печальные последствия, следует периодически, примерно раз в год проводить чистку системы. Можно сделать это самостоятельно или обратиться в ближайший сервисный центр.

Механические повреждения

Из-за частой транспортировки ноутбук подвергается механическим воздействиям. Нередко даже лёгкий удар по корпусу или падение со стола может привести к повреждению хрупких элементов, коих в устройстве огромное количество. Один из них – матрица LCD-экрана. Проблема в том, что выполнить ремонт повреждённой матрицы невозможно. Она подлежит только замене.

Неаккуратное обращение с USB-портами

Примерно каждый двадцатый ноутбук из тех, что приносят в сервисный центр, имеет проблемы с USB-портами. Некоторые подключаемые USB-гаджеты (например, неисправная флешка или повреждённый телефонный кабель) могут негативно повлиять на основные элементы устройства.

Нередки также механические поломки, которые появляются при неаккуратном извлечении USB-гаджетов или, наоборот, при таком же неаккуратном их подключении.