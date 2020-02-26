В Академии «Просвещение» был запущен масштабный проект по повышению квалификации учителей из Московской области. Свыше 1100 педагогов теперь смогут не только формировать и оценивать способности своих подопечных взаимодействовать с миром, но и адаптироваться к социальным условиям и применять нетипичный подход к решению задач.

На сегодняшний день экспертами Академии разработана дополнительная профессиональная программа «Технологии формирования и оценивания функциональной грамотности школьников». Рассказать желающим её планируют за 144 академических часа. Для тех, кто хочет получать знания очно, проводить их будут лучшие профессионалы области — команда ученых из Института стратегии развития образования РАО под руководством Галины Сергеевны Ковалевой. Для сторонников дистанционной практической работы уже подготовлен объемный банк заданий на платформе онлайн-обучения «Олимпиум».

На курсах учителя смогут научиться конструировать и оценивать задания, организовывать весь учебный процесс так, чтобы каждое действие формировало функциональную грамотность и предметные результаты школьников. Обучение поможет успешно подготовить ребят к участию в международных исследованиях качества школьного образования. Однако Академия «Просвещение» — это не только повышение профессиональных компетенций. Общение и обмен опытом, стажировки, знакомство с профессиональными кейсами коллег — и всё это далеко не полный список преимуществ курсов.

«Без фундаментальных базовых знаний человеку в жизни не обойтись; с другой стороны, без современных навыков он тоже никуда не пробьется. Поэтому мы много работаем с учителями, открыли для них Академию «Просвещение», — говорит Председатель Совета директоров Группы Компаний «Просвещение» Владимир Узун. — «В программе Академии несколько сотен учебных модулей программ, которые позволяют совершенствовать профессиональный уровень, развивать необходимые профессиональные компетенции педагогов, руководителей школ. Стране нужен учитель совершенно другого класса, другого уровня, и мы стараемся помочь ему стать таковым».