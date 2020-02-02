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В Новокузнецке были задержаны два 27-летних местных жителя, чьё поведение показалось заметившим их полицейским подозрительным.

Как сообщается, во время патрулирования Куйбышевского района полицейские увидели двух мужчин, которые постоянно оглядывались по сторонам, осматривали и фотографировали столбы, деревья и гаражи.

Мужчины были задержаны. У одного из них во время досмотра удалось обнаружить свёрток с синтетической “солью”. Второй подозреваемый заявил, что лишь гулял с другом, и к распространению наркотиков не имеет отношения. Однако после проверки его телефона полицейские обнаружили снимки “закладок” с наркотиками – всего 26 мест, вес наркотиков составил около 14 грамм.

В итоге, обвиняемые признались в том, что нашли в Сети предложение о работе – стать распространителями наркотиков. Проработать им удалось всего лишь два дня. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 20-ти лет.

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