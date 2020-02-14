В Кисловодске 14-летняя девушка зарезала собственную 59-летнюю бабушку из-за сделанного ей замечания.

Инцидент произошёл вечером 13 февраля. Девушка сделала в квартире уборку, однако пожилой женщине не понравилось качество её работы, и она сделала внучке замечание. В итоге между ними начался конфликт, в ходе которого девушка взяла нож и нанесла несколько ударов по телу бабушки. От полученных ранений женщина скончалась на месте инцидента. Подросток в это время ушла к своей подруге.

Тело убитой было обнаружено на следующий день. В настоящее время преступница задержана, решается вопрос о заключении её под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 15-ти лет заключения в колонии.