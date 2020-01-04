Жириновский считает убийство генерала Сулеймани серьёзной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал эксклюзивное интервью ведущему Владимиру Соловьеву, в котором высказался насчёт убийства иранского генерала Сулеймани.

По мнению Жириновского, это убийство является серьёзной ошибкой американцев, которая спровоцировала Иран и всё шиитское сообщество на проявление ответной агрессии. Политик предполагает, что из-за этого теперь все американцы находятся под угрозой — их могут убить из мести, причём не только в Иране, но и среди всех шиитов погибшего генерала.

Также Жириновский считает, что после убийства Сулеймани другие шииты будут внимательнее наблюдать за противостоянием Ирана и США, и будут проявлять солидарность. Таким образом, позиция Ирана на Ближнем Востоке только усилится.

Генерал Сулеймани был убит во время прямого авиаудара, осуществлённым беспилотником США по автоколонне. Приказ об атаке был отдан Дональдом Трампом. Кроме Сулеймани, в происшествии погибли многие высокие военные чины.