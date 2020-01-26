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Жириновский рассказал о «тихой» всемирной гражданской войне

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Владимир Жириновский, глава ЛДПР, уверен, что в настоящее время во всех уголках мира началась «тихая» гражданская война. Во время своего выступления п

Владимир Жириновский, глава ЛДПР, уверен, что в настоящее время во всех уголках мира началась «тихая» гражданская война.

Во время своего выступления перед учащимися Института мировых цивилизаций лидер фракции сообщил, что сейчас происходит столкновение не только одних государств с другими, но и целых цивилизаций. Он добавил, что уже идет мировая гражданская война, однако без сбрасывания бомб и масштабных войн.

По мнению главы партии, мировая политика сейчас направлена на столкновение цивилизаций. Он отметил, что на Ближнем Востоке военные конфликты затрагивают мусульманскую цивилизацию, а гражданская война на Украине касается православной цивилизации.

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