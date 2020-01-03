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Зеленского заметили на популярном горнолыжном курорте Буковель

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В информагентстве РБК сообщают о том, что на украинском горнолыжном курорте Буковель был замечен Владимир Зеленский, лидер Украины. Информация о том,

В информагентстве РБК сообщают о том, что на украинском горнолыжном курорте Буковель был замечен Владимир Зеленский, лидер Украины.

Информация о том, где именно украинский президент проводит свои новогодние праздники, появилась благодаря туристам, выкладывающим снимки с Зеленским в социальных сетях. На них можно увидеть лидера страны, позирующего в горнолыжной маске и костюме.

На большинстве фотоснимков в строчке о местоположении отмечен курорт Буковель. В подписи одного из пользователей Instagram, сфотографировавшегося вместе с Зеленским указано, что если год стартовал со встречи с президентом, то он обязательно окажется успешным.

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