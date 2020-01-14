Юлия Михалкова ответила на обвинения в пластике лица

Бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову раскритиковали за чрезмерно сильные изменения во внешности.

Так, поклонники решили, что она сделала пластические операции и изменила себе губы и нос. Отмечается, что пластические хирурги постарались хорошо, однако из-за коррекции Юлия стала практически неузнаваемой и потеряла своё очарование.

Критики было столь много, что Михалкова записала, как она сообщила, «шок-видео». В кадре артистка стоит спиной к зрителю, после чего оборачивается и начинает словно бы в ужасе кричать. После этого видео обрывается.

Как рассказала Юлия, ей надоели тысячи комментариев про размер её губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб. Она объяснила, что никакой пластики не делала, а все изменения во внешности объясняются умелым макияжем и яркой помадой.