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Юлия Михалкова ответила на обвинения в пластике лица

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Бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову раскритиковали за чрезмерно сильные изменения во внешности. Так, поклонники решили,

Бывшую участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову раскритиковали за чрезмерно сильные изменения во внешности.

Так, поклонники решили, что она сделала пластические операции и изменила себе губы и нос. Отмечается, что пластические хирурги постарались хорошо, однако из-за коррекции Юлия стала практически неузнаваемой и потеряла своё очарование.

Критики было столь много, что Михалкова записала, как она сообщила, «шок-видео». В кадре артистка стоит спиной к зрителю, после чего оборачивается и начинает словно бы в ужасе кричать. После этого видео обрывается.

Как рассказала Юлия, ей надоели тысячи комментариев про размер её губ, мифическую пластику лица и неправильный гардероб. Она объяснила, что никакой пластики не делала, а все изменения во внешности объясняются умелым макияжем и яркой помадой.

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