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Вратарь пропустил курьезный гол после вбрасывания на матче НХЛ

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Андриан Кемпе, шведский хоккеист из клуба «Лос-Анджелес Кингз», смог забить гол прямым ударом с точки вбрасывания. Вратарю не удалось поймать шайбу. Э

Андриан Кемпе, шведский хоккеист из клуба «Лос-Анджелес Кингз», смог забить гол прямым ударом с точки вбрасывания. Вратарю не удалось поймать шайбу.

Этот курьезный случай произошел в ходе игры очередного турнира НХЛ – против лос-анджелесской команды выступили хоккеисты из «Вегас Голден Найтс». За несколько секунд до завершения 3-го периода арбитр назначил вбрасывание в области хозяев. Как только Кемпе коснулся шайбы, он тут же сделал бросок в сторону ворот противника.

Малькольм Суббан, вратарь «Вегаса», был сильно удивлен этому броску, поэтому пропустил шайбу. Гол шведа оказался последним в этой встрече, которая закончилась со счетом 5:2 в пользу игроков «Лос-Анджелеса».

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