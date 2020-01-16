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ВМС США не готовы к масштабной войне с Россией и Китаем

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В издании The National Interest, сославшись на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне, отметили, что ВМС Соединенных Штатов не г

В издании The National Interest, сославшись на доклад Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне, отметили, что ВМС Соединенных Штатов не готовы к конфликту с КНР и РФ.

Согласно словам специалистов, американский флот не способен быстро отвечать на изменяющиеся виды угроз. Они отмечают, что надводные корабли США ни по своим размерам, ни по прочности, ни по наступательной силе не соответствуют стоящей перед ними цели, заключающейся в сдерживании других стран на воде.

По мнению экспертов, современные боевые суда, стоящие на вооружении США, обладают слишком большими размерами и требуют дорогого обслуживания. К их недостаткам также относят системы обнаружения, которые в случае войны с Китаем окажутся недоступны. В ином случае они сделают корабли прекрасными мишенями для китайских ракет. Частично выбраться из данного положения можно путем создания множества небольших роботизированных кораблей, которым удастся без вреда для себя применять радары.

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