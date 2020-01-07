Видео: американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком в воздухе

В Сети был размещен видеоролик, на котором можно увидеть, как американский истребитель F-15E сталкивается с воздушным заправщиком RC-46.

На опубликованных кадрах показано, как в ходе расцепки стрелы, используемой для подачи топлива, она ударяется об кабину пилота. По словам экспертов, подобные инциденты происходят довольно часто, поэтому эту проблему называют одной из главных у заправщиков. Они добавляют, что механизм управления стрелой не соответствует современным требованиям безопасности.

Представители Boeing отметили, что компания планирует в скором времени переделать конструкцию сцепного механизма и устранить множество других недостатков. На усовершенствование заправщика будет потрачено 300 000 000 долларов.