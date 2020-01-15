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Василий Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США

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Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий решил рассказать, как жители Нидерландов относятся к Соединенным Штатам и Российской Федерации. С мнением голланд

Бывший игрок ЦСКА Василий Березуцкий решил рассказать, как жители Нидерландов относятся к Соединенным Штатам и Российской Федерации.

С мнением голландцев спортсмен знаком не понаслышке, так как в свое время ему удалось стать членом тренерского штаба Леонида Слуцкого в нидерландском футбольном клубе «Витесс». Согласно его словам, жителям этой страны в основном «по фигу», что происходит в других государствах, однако существует одно но.

Оказалось, что нидерландцы недолюбливают страны, ведущие себя воинственно и проявляющие агрессию по отношению к окружающим. Поэтому им не нравится Россия. Однако они высказываются негативно и об США, так как считают, что они тоже занимаются развязыванием войн.

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